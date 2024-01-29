Geçici görev ile atamanın sonlandırılıp naklen atamaya çevrilmesi

helal olsun dayıoğlu doğu görevini bitirmeden eş durumuyla batı iline geçici görevlendirme ile kim getirdi ise bir çikolata baklava çiçek tekrar yanına gitmen yeterli bence valla helal olsun

helal olsun dayıoğlu doğu görevini bitirmeden eş durumuyla batı iline geçici görevlendirme ile kim getirdi ise bir çikolata baklava çiçek tekrar yanına gitmen yeterli bence valla helal olsun