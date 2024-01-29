Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2024 12:32
Geçici görev ile atamanın sonlandırılıp naklen atamaya çevrilmesi

Merhabalar bir sorum olacak arkadaşlar, şimdi 4 senelik bir şark ilinde 2 sene görev yaptım sonra eş tayiniyle geçiçi görevlendirmeyle batı iline gittim. Şimdi sorum şu şimdi o il 4ten 3 yıla düştü ve ben 2 senelik süreyi bitirdim. Bir kanun maddesi vardı ama hatırıma tam gelmiyor, Şark görevinin 3te 2'si yapılirsa şark görevi düşer diye. Dilekçe yazacağım maddeleri araştırdım ama bulamadım. Batı iline geldim düzenimi oluşturdum, eşimin görev süresinin bitmesiyle geri gitmek istemiyorum, lütfen yardımcı olun bana.


iyilikiyidir01
Memur
29 Ocak 2024 13:25
helal olsun dayıoğlu doğu görevini bitirmeden eş durumuyla batı iline geçici görevlendirme ile kim getirdi ise bir çikolata baklava çiçek tekrar yanına gitmen yeterli bence valla helal olsun

Sofist06
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:20
Abi normal şekilde geldim evlilik koruma kanununa istinaden, şimdi nakil atama istiyorum, bildiğim bir örnek durum varsa yazabilir misin lütfen
iyilikiyidir01, 1 saat önce
helal olsun dayıoğlu doğu görevini bitirmeden eş durumuyla batı iline geçici görevlendirme ile kim getirdi ise bir çikolata baklava çiçek tekrar yanına gitmen yeterli bence valla helal olsun
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