Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 12:33
4B'den kadroya geçenlerin hizmet birleştirmesi.

arkadaşlar 9/1 den başlattılar bizim derece kademeyi. 2023 mart ayında hizmet birleştirmesi için dilekçe verdik toplamda 18 yıllık hizmetim vardı ancak bizim kurum birleştirmeyi hala yapmadı, bu kadar uzun sürmesi normal mi sizlerde durum nedir?

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