Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


29 Ocak 2024 12:43
Yar Destanı

Yâr Destanı önsöz

Aşkın başında da sonunda da nöbetçisi

Yâr ile aşkın başına sen olasın nöbetçisi

Sen olasın bu aşkın başına Sâki Sultan

Yâr aşkının sonunda ben olayım nöbetçisi

Meczup Barış

Yâr Destanı 1

Yâr ile çekmiştim halayımı o günler de

Kırk Yâr önümde, Kırk Yâr sağımda idi

Kırk Yâr ile çekmiştim keyfi o günler de

Kırk Yâr solumda, Kırk Yâr arkamda idi

Kırk Yâr ile çekmiştim kafayı o günler de

Meczup Barış

Yâr Destanı 2

Âdedi hâsene saydım durdum ben seninle

Âmeli hâsene saymayı unuttum ben seninle

Korkar oldum günahtan Yâr?im oldum Yâr

Ben değil sen beni oldurdun Yâr?im Yâr

Oldurmadın sen beni öldürdün Yâr?im Yâr

Meczup Barış


meczupbaris
Aday Memur
29 Ocak 2024 12:44

Yâr Destanı 3

Siz abd-i hassınız, siz abd-i mahssusunuz

Sanki Rabbi bilhassa iyi yaratmış sizi

Bana bir vird çıkar cezbeye doymayayım

Bana bir ümit ver beklemeye doymayayım

Meczup Barış

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Röportaj - YamanMonologlarımRöportaj - serpiliYar DestanıNöbetçi Müzik DükkânıTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...İçinden gelenlerOzanlardan seçkiler...

Sözlük

temizlik 1 vallaha sataram köyü ha 2 vorkuta 1 cimri 3 tepkisizlik 10 aytuğ akdoğan 1 Minyon 2 burnundan fitil fitil getirmek 2 33.emre.33 3 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı'Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi'Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecekVan'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandıBakan Göktaş'tan 'kelebek hastası' Ayaz'a sürpriz ziyaret

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci