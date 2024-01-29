KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2024 13:15
Gsb mülakatları

Arkadaşlar gsb mülakat tarihleri ne zaman , ben kariyer kapısıNdan görmedim ? Bir de mülakata çalışmak için bir kaynak öneriniz var mı ?


SonsuzRuh
Aday Memur
29 Ocak 2024 13:19

Cumh. başkanlığı kariyer kapısının sitesinden e devletle giriş yapın.Solda Sınavlaım/mülakatlarım kısmına tıkla.Gençlik Spor Bakanlığını seçip Bul seçeneğiyle seç.Telden girme göremezsin.Ekran genişliği yetmiyor.Pc den gir.

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