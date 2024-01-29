KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2024 13:18
gençlik ve spor bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında sözleşmeli 4b psikolog olarak çalışmaktayım. Gençlik ve spor bakanlığı 4. grup 4B gençlik çalışanı olarak başvuru yaptım. 4B li iken farklı bir ünvanda sözleşmeli olarak tekrar atanabilir miyim ? Kariyer kapısı üzerinden başvurumu yaptım onaylandı ve mülakata çağırıldım. mülakatım olumlu geçerse gençlik çalışanı olarak atanabilir miyim?


darkkinght
Memur
29 Ocak 2024 13:33

geçiş yapamıyorsunuz 4b den 4b ye boşuna kadro yakıyosunuz


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 13:47

Geçiş yok 1 yıl dolacak istifa edeceksin. Sonra. Yoksa ortada kalırsın. Temmuz beklersin.


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:09

Psikolog unvanında olup da farklı farklı bölümlerde aljnan gençlik çalışanı unvanini arzulamak da tuhaf kafa. Yapmayın bunu bölüme. Psikolog sağlık bakanlığı için sorsanız tamam diyelim de bu neyin kafası. Bu bölüm bunu hak etmiyor.

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