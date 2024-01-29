KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2024 13:48
üniversitede düz memur maaşı ne kadardır ?

34 bin mi tamamı ünide de belediye gibi sds falan var mı ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Ocak 2024 14:03
Bekar 31-32 arası ancak alır. Maaş harici başka bir ek ödeme bulunmaz.

İntihalci-girl
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:13

ne 31 i kafan mı iyi 34 en düşük hadi kesnti olsun 33 en az

hsnd, 44 dk. önce
Bekar 31-32 arası ancak alır. Maaş harici başka bir ek ödeme bulunmaz.

mratanamayan
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:19

öncelikle doğru dürüst konuşmayı öğrenin yeni atanmış bekar memur maaş 31800

İntihalci-girl, 34 dk. önce

ne 31 i kafan mı iyi 34 en düşük hadi kesnti olsun 33 en az

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