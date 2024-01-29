KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2024 13:58
Tarım Orman Bakanlığı Personel Alımı için aradım!

Duyurusu yapılmış 7158 kişi alınacak tak tak tak her bölüm detaylarıyla sayılmış.1088 büro personeli hakkında en ufak fikirleri yok.Şimdi gel de ciddiyet ve şeffaflık ara.Sen devlet kurumuna personel alacağım diye duyuru yapıyorsun ama ihtiyacının ne olduğunu bilmiyorsun.Kim abi bu 1088 kişi ne iş yapacak? İhtiyaç yoktu da şov için mi söylediniz?


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:06

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/6125/Tarim-Ve-Orman-Bakanligi-7-Bin-158-Personel-Alimi-Gerceklestirecek


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:07

Büro personeli kim bastırırsa o alacak kadroları


SonsuzRuh
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:10

Karşıdaki kişi duyuruları takip edin diyor.Zaten duyuruda söylemişsiniz dedim.1088 kişinin içindekiler hangi bıraştan olacak diye soruyorum duyurulara bakın diyorlar.Benim tahminim şuan anket yapıyorlar.Ankete göre hangi bıranştan daha fazla oy gelecekse ordan kontenjan açacaklar.Başka açıklaması yok.


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:13

İİBF olacak seçim önü arkadaşlar. Seçim önü anketler ya 4001 der ya İİBF.

SonsuzRuh, 37 dk. önce

Karşıdaki kişi duyuruları takip edin diyor.Zaten duyuruda söylemişsiniz dedim.1088 kişinin içindekiler hangi bıraştan olacak diye soruyorum duyurulara bakın diyorlar.Benim tahminim şuan anket yapıyorlar.Ankete göre hangi bıranştan daha fazla oy gelecekse ordan kontenjan açacaklar.Başka açıklaması yok.


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:15

Geçen yıl meb yaptı bunu önce 4001 den 5000 kişi aldı geçen hafta da boş kalanlara önlisans. Seçim önü önemli. Oy anketleri önemli. 1 kadro 3 oy. 1000 kadro 3000 oy. 75-80 ler dururken 70-65-60 lar oya dönmez dönse de ise yaramaz.

SonsuzRuh, 37 dk. önce

Karşıdaki kişi duyuruları takip edin diyor.Zaten duyuruda söylemişsiniz dedim.1088 kişinin içindekiler hangi bıraştan olacak diye soruyorum duyurulara bakın diyorlar.Benim tahminim şuan anket yapıyorlar.Ankete göre hangi bıranştan daha fazla oy gelecekse ordan kontenjan açacaklar.Başka açıklaması yok.


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:16

- koyani eşitleyelim


SonsuzRuh
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:18

Kardeşim bunu zaten biliyorum.Yazıda da belirttim.1088 kişi hangi bıranş bana bunu söylesinler.Neye göre personel alıp 1088 kişiye benim vergimle maaş verecek.Keyiften mi alıyor.Yani bu şu demek henüz hangi ile ait Tarım orman biriminin hangi mesleğe ihtiyacı olduğunu bilmeden biz bu sayıyı söyledik.Eee...İşte alım yapacağız...Ama meslekler belli değil.

diplomaliisciyiz, 41 dk. önce

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/6125/Tarim-Ve-Orman-Bakanligi-7-Bin-158-Personel-Alimi-Gerceklestirecek


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:22

Kardeşim büro personeli için basit iş durum. Ya 4001 açarsın ya İİBF kimi koysan olur. Önemli olan lisans alması ama İİBF ve 4001. 2 yıllık önlisans alırsa sen gör işi. Ben olsam alırım ama ilk alımda değil ilk alımdan sonraki boşalan yerlere. Büro personeli için bölüm kolay. Kim bastırırsa alacak.

SonsuzRuh, 29 dk. önce

Kardeşim bunu zaten biliyorum.Yazıda da belirttim.1088 kişi hangi bıranş bana bunu söylesinler.Neye göre personel alıp 1088 kişiye benim vergimle maaş verecek.Keyiften mi alıyor.Yani bu şu demek henüz hangi ile ait Tarım orman biriminin hangi mesleğe ihtiyacı olduğunu bilmeden biz bu sayıyı söyledik.Eee...İşte alım yapacağız...Ama meslekler belli değil.


SonsuzRuh
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:23

Sonuç olarak şunu söyleyeyim.Anket sonucu gelince açıklayacaklar.1 Milyon insan bunların anket sonucunu bekliyor.Benim görüşüm algı yapmak için birkaç farklı bıranştan alacaklar.Çünkü birinden alırlarsa öbüründen bekleyen 500k kişi mağdur olacak.O yüzden karma alım olacak.Meb alımı sadece seçim yatırımı değildi o güne kadar hiçbir şekilde 4001 almamıştı Meb o yüzden sadece ondan aldı.Bu kez durum farklı diye düşünüyorum.Tabi bu benim görüşüm.Fikrim 300 adet 4001,kalanı A gruplarına bölüşürler.


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:24

Seçim önü İİBF olmadı 4001 alırım. Oy anketi ile eşleştiririm. Öyle spesifik bölüm sandık getirmez. Getirse de sandık çıkmaz. Seçim önü bu iş bitecek. Seçim önü alım ilanında spesifik bölüm açmanin hesabjni başkan kanırta kanırta sorarlar


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:26

Ağzın şeker bal yesin. Ticaret gibi yapsın oh mis. 600-700 İİBF genel olsun oh mis. Mis mis. Ağzın şeker bal yesin. İİBF gelecektir önemli olan sayı. Öyle 50-100 oya dönmez. 500-600-800

SonsuzRuh, 24 dk. önce

Sonuç olarak şunu söyleyeyim.Anket sonucu gelince açıklayacaklar.1 Milyon insan bunların anket sonucunu bekliyor.Benim görüşüm algı yapmak için birkaç farklı bıranştan alacaklar.Çünkü birinden alırlarsa öbüründen bekleyen 500k kişi mağdur olacak.O yüzden karma alım olacak.Meb alımı sadece seçim yatırımı değildi o güne kadar hiçbir şekilde 4001 almamıştı Meb o yüzden sadece ondan aldı.Bu kez durum farklı diye düşünüyorum.Tabi bu benim görüşüm.Fikrim 300 adet 4001,kalanı A gruplarına bölüşürler.


swimfan15
Şube Müdürü
29 Ocak 2024 14:30

büro için sayının artması mümkün mü?


diplomaliisciyiz
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:33

Sayı kurum için baya fazla. Tek alımda bu sayıyı alması lazım. Parçalı bulutlu olursa ise yaramaz. İİBF bastıralım.

swimfan15, 17 dk. önce

büro için sayının artması mümkün mü?

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