Haksız yere yapılan atamaya itiraz süreci nasıl olmalı?

Merhaba. Kişiye "özel" açılan bir kadro ilanına (içeriden yükseltme değil) itiraz süreci nasıl başlamalı? Doğrudan dava mı açmalı? Yoksa önce CİMER, kamu denetçiliği, ihtarname gibi girişimler mi yapılmalı? Basına bilgi verilmeli mi? Bu atanma sürecinde diğer adaylara yönelik tehdit, aşağılama vs her şey var. Kurulan juri birbirine bağlı, aday ile ortak yazarlar, mezun olunan üniversitelerin ortaklığı vs, pek çok şey var. Bariz bir puan ve deneyim üstünlüğü de var. Teşekkürler.