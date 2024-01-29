Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 14:04
kalacak yer

MARAŞ ŞEHİR HASTANESİNİ İLLER ARASINDA TERCİH ETTİM, EV BULAMAYANA KONTEYNER VERİYORLAR MI HALA?


zgnzgn
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:05
açıklandı mı sonuçlar
Toplam 1 mesaj

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