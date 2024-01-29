Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ocak 2024 14:09
Norm Fazlası
Eşim kadrolu öğretmen norm fazlası oldu okulunda 4 okul açılmış hepsi uzak köy okulu bizde tercih yapmadık resen atama olacagı söyleniyor. 1.5yaşında bebeğimiz var daha emiyor ne yapmamız lazım.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
29 Ocak 2024 14:20

Yapacak çok birsey yok.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler neden birbirine düşmanEvi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Öğretmenlik mi polislik miYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.veliden hakaretÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?YollukMemurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024Meslek Değiştirmek

Sözlük

bay 1 aytuğ akdoğan 1 cimri 3 uykusu kaçmak 2 hasan sabbah 5 beyaz tenli olmak 1 burnundan fitil fitil getirmek 2 ideonella sakaiensis 1 çirkin olmak 2 gülfeşan 11

Son Haberler

Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı'Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen yardımlar büyük bir felaketin habercisi'Adana'da 1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecekVan'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandıBakan Göktaş'tan 'kelebek hastası' Ayaz'a sürpriz ziyaret

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci