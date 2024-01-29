Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2024 14:25
Merkez ilçeler arasında atama sonrasında göreve başlama süresi

Abiler benim x ilinde ilçeden farklı bir ilçeye atamam çıktı ikisi de merkez ilçe fakat idari büro 16:00'dan önce ilişik kesmiyoruz zaten 24 saat vaktin var başlama için diyor

Benim 16:00'dan sonra ilişik kesip diğer ilçeye gidip başlama yapma şansım yok yetişemem mesai saatleri içerisinde.

Sorum şu ilçeden ilçeye atamada 24 saat süre var mı yoksa aynı gün mü başlama yapmak gerekiyor net bilen abilerim cevaplarsa sevinirim


Pol.erz.76
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:39
Merkez ilçe olduğu zaman 24 saat içinde başlama yapıyorsun ama merkezden dış ilçeye ataman çıktığı zaman 15 gün mail süresi verilir
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