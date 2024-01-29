KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


29 Ocak 2024 14:25
Bilgisayar Müh. Uzaktan Eğitim veren üni var mı?

Ahmet Yesevi üni. artık öğrenci almıyormuş. Bunun dışında uzaktan eğitim veren bir üni var mı?

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