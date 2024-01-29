Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Ocak 2024 14:30
Yetki belgesine sahip öğretim görevlilerinin kurum dışı ders verebilmeleri

İlkyardım eğitmelik yetki belgesine sahip bir kamu üniversitesinde çalışan öğretim görevlisiyim.Kurum dışında özel bir kurs merkezine başvuruda bulunduğumda il sağlık müdürlüğünün temel ilkyardım dersi verdiğimi ispat edip 5 yıllık süresi olan setifikamın süresinin uzatılabilmesi için sigorta yapması gerektiğini öğrendim. 2547 sayılı kanuna bağlı kadroya sahip olduğum için sigortaların birbirlerine engel teşkil eder mi? Bu konu ile ilgili bilgi veya deneyimi olan arkadaşlar bizlerle deneyimlerini paylaşabilirse sevinirim.

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