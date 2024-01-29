Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2024 14:46
Banka Promosyonları

9000 TL maaş alırken 25.000 TL promosyon aldık bir sene olmadan maaş 3,5 kat arttı promosyonların güncellenmesi gerekiyor lakin kimseden ses seda çıkmıyor para kesilecek birşey olsa herkes sıraya girerdi


Kpsbirincisi
Genel Müdür
29 Ocak 2024 15:19

Güncellenmesi gerekmiyor, sözleşme sözleşmenin yapıldığı tarihin şartlarına gore yapılıyor ve belli bir suresi var, süre dolunca da mevcut aldığın maaşın şartlarına göre yeni sözleşme yapılır. Oyuncak mı bu oldu 6 ayda bir sözleşme güncelle.


2Fast 2Furious
Genel Müdür
29 Ocak 2024 16:43

Güncelleme olabilirdi fakat promosyon sözleşmesinde yer alması durumunda. Bizde "güncelleme" ile alakalı madde yok mesela. Sendikacıların beceriksizliğini gösteriyor bu durum.


Karizmaunl
Şube Müdürü
29 Ocak 2024 16:56

Sendikacıların niye başarısız, kurum yöneticilerinin hiç mi suçu yok. İhale komisyonlarında sendikadan sadece 1 üye olabiliyor. Sendika istemese bile kurum oy çokluğu ile karar alıyor.

2Fast 2Furious, 31 dk. önce

Güncelleme olabilirdi fakat promosyon sözleşmesinde yer alması durumunda. Bizde "güncelleme" ile alakalı madde yok mesela. Sendikacıların beceriksizliğini gösteriyor bu durum.


mratanamayan
Aday Memur
29 Ocak 2024 16:59

öylemi zamanında teiaşda ve bir kaç kurumda daha güncellenmişti isteseler öyle bir yaparlarki ama kimsenin işine gelmiyor.

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Güncellenmesi gerekmiyor, sözleşme sözleşmenin yapıldığı tarihin şartlarına gore yapılıyor ve belli bir suresi var, süre dolunca da mevcut aldığın maaşın şartlarına göre yeni sözleşme yapılır. Oyuncak mı bu oldu 6 ayda bir sözleşme güncelle.

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