KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ocak 2024 14:48
Kadroludan kadroluya geçiş

Merhaba kadrolu memurluktan merkezi atamayla atanilqbilir mi kendi bölümüne.


remzi061906
Aday Memur
29 Ocak 2024 14:57

Kurumunuzdan muvafakat almanız gerekir

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