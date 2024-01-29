Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


29 Ocak 2024 14:52
milli saraylar idaresi başkanlığı(destek personeli temizlik)
Arkadaşlar orda dediler sözlü mülakat kariyer kapısında yapacaksınız hiç bişe gözükümuyor sözlü mülakatı yapan varm

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