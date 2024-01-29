Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


29 Ocak 2024 16:07
Buro Personeli
Arkadaslar universite sozlesmeli buro personeli suan aldiklari maas ne kadar ne kadar bilgisi olan paylasabilirmi

ElectronicsTech
Aday Memur
29 Ocak 2024 16:52

33.000TL Civarıdır, eğer üni hastanesindeysen taban + teşvik = 1.500 veya 2.000 üstüne koy


asistanyonetici78
Aday Memur
29 Ocak 2024 17:10
Hocam cevabiniz tesekkur ederim sozlesmeli buro personeli bu kadar aliyormu kadrolu 34 bin civarinda aldigini biliyorumda sozlesmeli bilmiyordum
ElectronicsTech, 22 dk. önce

33.000TL Civarıdır, eğer üni hastanesindeysen taban + teşvik = 1.500 veya 2.000 üstüne koy


ElectronicsTech
Aday Memur
29 Ocak 2024 17:13

Kadrolu kıdem ve derecesine göre daha da yüksek alabilir. 33.000TL En düşük memur maaşı şu anda

asistanyonetici78, 4 dk. önce
Hocam cevabiniz tesekkur ederim sozlesmeli buro personeli bu kadar aliyormu kadrolu 34 bin civarinda aldigini biliyorumda sozlesmeli bilmiyordum
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?2024 Naklen Atama Kontenjanlarımemurla aynı işi yapıp fazla maaş alan tekniker ve teknisyenlerBuro PersoneliAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Sınavsız Unvan DeğişikliğiBurdurspor nakil olabildin mi ? Muvafakat ile üst ünvana geçişEŞ DURUMUİnceleme başlatılması

Sözlük

bay 1 üçüncü dünya savaşı 1 geri vites 5 Bugün olanlar 3 lol 3 röportaj serisi 5 Sayısal zeka 1 muz 2 En saf kim yarışması 4 yaylamak 3

Son Haberler

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değiştirildiDeniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptalAkşener: PKK'ya terörist diyemeyen DEM'li kafalara yönelmeyinAK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacakBakan Aşkın Bak: STK'lar toplumun vicdanıdır

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci