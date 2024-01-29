Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2024 16:22
ocak ayı enflasyon beklenti anketleri...

arkadaşlar ocak ayı için enflasyon beklenti anketleri yayınlanırsa burada paylaşalım...

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