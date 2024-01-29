Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


29 Ocak 2024 16:31
Garip bir yetenek

benim garip bir yeteneğim ver ben 2 dakikada akrostiş şiir yazıyorum kelime ve cümle sınırım yok isim sınırımda yok peş peşe 15 20 tane şiir yazabiliyorum bunları nerede paylaşabilirim acaba


E.Kayı Han
Editor
29 Ocak 2024 16:39

https://forum.memurlar.net/kategori/gundem/kultur-sanat-edebiyat/

bu bölümde paylaşabilirsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Engelli raporuGarip bir yetenek

Sözlük

Bugün olanlar 3 cimri 3 sonradan görme 1 Şair 2 doğduğuna pişman 1 erkenden uyumak 1 tepkisizlik 11 yecüc mecüc 4 yaylamak 3 İnci Taneleri 3

Son Haberler

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değiştirildiDeniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptalAkşener: PKK'ya terörist diyemeyen DEM'li kafalara yönelmeyinAK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacakBakan Aşkın Bak: STK'lar toplumun vicdanıdır

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci