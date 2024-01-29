Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 16:43
izin-rapor

Arkadaşlar kişi pazartesi cuma arası 5 gün yıllık izin almış, araya hafta sonu giriyor pazartesi şehir dışından rapor gönderebilir mi.(memuriyet mahalli dışında ) 657 li


lDeimosl
Genel Müdür
29 Ocak 2024 16:46

Bir gün olmaz. Hafta sonundan başlayacak şekilde acilden alırsa olur.

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