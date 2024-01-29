Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 16:44
Eş tayini ilişik kesme 3 Hafta Sürer mi

3 haftaya girdik ben böyle birşey gercekten görmedim eş tayini sonucu için 3 ay bekleteceksiniz acillauacaksiniz 3 haftaya giriyoruz ayrıca okul tatiline de son 4 gun ilişki kesilip çocuğunu okuluna yazdıracak olan evini barkini tasyicak olan insanlar daha ne kadar magdur edilecek bilgisi olan yazarsa sevinirim

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