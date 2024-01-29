KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2024 16:45
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı alımı

Kaç puan ile hangi gruba başvurdunuz?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.GSB gençlik çalışanı mülakat hazırlıkTarım Orman Bakanlığı Personel Alımı için aradım!KPSS tek-çift yıllarda soru tarzı farklılığı var mı?2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Memurken kpss ye tekrar çalışmakMühendislikten işletmeciye geçişGSB mülakatlarım kısmında sınav yeri gözükmüyor bende

Sözlük

uzaylı olsan dünyayı nasıl istila edersin 3 tepkisizlik 11 yaşamak için 1 Dekolteye karışmayan erkek 1 sonradan görme 1 Green book 1 yere tüküren insan 1 üçüncü dünya savaşı 1 sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 6 hasan sabbah 5

Son Haberler

'Yalan haberin yaygınlaşma hızı, doğrunun hızından kat kat fazla oluyor'Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değiştirildiDeniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptalAkşener: PKK'ya terörist diyemeyen DEM'li kafalara yönelmeyinAK Parti'nin yerel seçim beyannamesi yarın açıklanacak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci