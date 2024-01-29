Dış kaynak astsubay mülakat süreci nasıl ilerliyor

Merhaba. Ben dış kaynak subay alımına girdim. Aynısı bizim kılavuzda da yazıyordu. 16 ekim tarihinde fyt ve spora girdim. Ondan sonra sağlık raporu işlemlerini hallettim. Daha açıklanmadı sözlü mülakat tarihi beklemedeyim. Sizin süreç de subaylık sürecine paralel olur diye düşünüyorum.

Merhaba. Ben dış kaynak subay alımına girdim. Aynısı bizim kılavuzda da yazıyordu. 16 ekim tarihinde fyt ve spora girdim. Ondan sonra sağlık raporu işlemlerini hallettim. Daha açıklanmadı sözlü mülakat tarihi beklemedeyim. Sizin süreç de subaylık sürecine paralel olur diye düşünüyorum.