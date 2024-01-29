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Editörler : oto-danisman-expert


29 Ocak 2024 16:48
Dış kaynak astsubay mülakat süreci nasıl ilerliyor

Arkadaşlar spor mülakatları tarihleri verildi.. sözlü mülakat belirlenen başka bir gün yapılacaktır yazıyor, FYT ve spor mülakatı yapıldığı gün veya diğer günmü sözlü mülakat oluyor yoksa 1 ay sonra felan mı çağrı yapılıyor işleyiş nasıl bilen yardımcı olabilir mi


Abdullah Ogün Gören
Aday Memur
29 Ocak 2024 17:05

Hiç belli olmaz orası yeterli sayı aday var ise ileri atarlar vazgeçen olur vs ama az ise hemen


bd01
Aday Memur
29 Ocak 2024 17:06
Merhaba. Ben dış kaynak subay alımına girdim. Aynısı bizim kılavuzda da yazıyordu. 16 ekim tarihinde fyt ve spora girdim. Ondan sonra sağlık raporu işlemlerini hallettim. Daha açıklanmadı sözlü mülakat tarihi beklemedeyim. Sizin süreç de subaylık sürecine paralel olur diye düşünüyorum.
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