Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2024 16:57
Sürekli görev yolluğu

Surekli gorev yolugu pesin odenmesi gerekmiyor mu 1 hafta oldu henuz sistem olmadigi icin bakanliktan odenek dahi isteyememisler


E.Kayı Han
Editor
29 Ocak 2024 16:59

Anayasa mahkemesinin almış olduğu bir karar nedeniyle tüm ödemeler ödeneğe bağlandı. Maaşlar için bile ödenek istiyoruz artık.


Ramazan212147
Aday Memur
29 Ocak 2024 17:03

Orasini anladim da peki 1 hafta oldu sistem neden kapali ev tasiyacagim zaten bu yuzden bu parayi veriyorlar

E.Kayı Han, 16 dk. önce

Anayasa mahkemesinin almış olduğu bir karar nedeniyle tüm ödemeler ödeneğe bağlandı. Maaşlar için bile ödenek istiyoruz artık.


E.Kayı Han
Editor
29 Ocak 2024 17:08

Hangi bakanlık?

Ramazan212147, 12 dk. önce

Orasini anladim da peki 1 hafta oldu sistem neden kapali ev tasiyacagim zaten bu yuzden bu parayi veriyorlar


E.Kayı Han
Editor
29 Ocak 2024 17:09

milli eğitim bakanlığındasınız sanırsam. bizim bakanlıkta (adalet) öyle bir sorun yok. ödeneği istiyoruz iki saat bilemedin üç saat sonra geliyor para.

E.Kayı Han, 7 dk. önce

Hangi bakanlık?

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