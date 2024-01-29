Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 17:57
Doğru/Akıllı Tercih Nedir

Kısa süre içinde sayıların da belirtileceğini düşünürsek. Olup olmaz diye strese girmek yerine tercihler konusunda yol çizmek daha mantıklı duruyor. Halihazırda memur olan büyüklerimden ya da bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlardan; örneğin 76 puan ile tds alanında atanabilmek ya da benzer durumlarda olan arkadaşlar için nasıl yollar izlemesini tavsiye edersiniz? Araştırmalarını neye göre yapsınlar hangi yolları izlesinler? Şimdiden fikirleriniz için teşekkürler...


rhowdyt
Aday Memur
29 Ocak 2024 19:15

Bu puanla önünde minimum 4k tercih verecek insan vardır.Tds alımı o kadar olmayabilir ama tercihlerinde mutlaka deprem illeri ve pahalı şehirler olmalı atanmak istiyorsan.80+ puana sahip 2bine yakın tds mezunu var şu an teyitli gruplarda.Kolay gelsin.

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