Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 18:18
Tayin dilekçesi

Merhaba 31 ocakta 4 yıl bitiyor. Ama kadroya geçiş tarihim 15 mart ben yine de şansımı deneyip 31 ocakta dilekçe yazmak istiyorum sizce gelir mi ihtimal varmi?


Tayinci27
Aday Memur
29 Ocak 2024 18:33
gecikmenin sebebi ne

Sevginurrr
Aday Memur
29 Ocak 2024 18:52

Toplu kadroya geçiş olduğu için bizler de onlarla aynı anda geçtik bu yüzden gecikti

Tayinci27, 57 dk. önce
gecikmenin sebebi ne
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3+1 eş durumu ocakta açılır mı?tds maaslarıeş durumu açılmışKadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?Geç kadroya geçirilmekura saati iller arasıEvrak teslimi sonrası gitmemekTds alımında puanlar kaça düşer kacinci siralamaya kadar alim olur önceki alimda siralama nasildiyeni atanan hemşire temel olarak neyi bilmeli? alt bölge tayini karar verme kimin yetkisinde ?

Sözlük

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