Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 18:21
4/B Sözleşmeli Personel ve Bedelli askerlik

4/B sözleşmeli personelim. mart ayında askerliğe gideceğim. giderken sözleşmeyi feshedip döndüğümüzde tekrar imzalıyormuşuz. Benim merak ettiğim konu sözleşmeyi feshederken sevk belgesi ve dilekçe gerekiyormuş. Dilekçenin örneğini baya aradım fakat bulamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

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