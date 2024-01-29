KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 18:28
Doğru/Akıllı Tercih Nedir

Kısa süre içinde sayıların da belirtileceğini düşünürsek. Olup olmaz diye strese girmek yerine tercihler konusunda yol çizmek daha mantıklı duruyor. Halihazırda memur olan büyüklerimden ya da bu konuda tecrübe sahibi arkadaşlardan; örneğin 76 puan ile tds alanında atanabilmek ya da benzer durumlarda olan arkadaşlar için nasıl yollar izlemesini tavsiye edersiniz? Araştırmalarını neye göre yapsınlar hangi yolları izlesinler? Şimdiden fikirleriniz için teşekkürler...

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