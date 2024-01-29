Soruşturmanın Atamaya etkisi

sark dönüşü hakkari şırnak 1 2 ye gider çoğunlukla. 2 şark dönüşü ise genelde 1 2 ye gidiyor onun dışında bu kriterler dışında isen zaten ki bu kriterlerde yüz de yüz oran vermiyor ken nereye gideceğin bilinmez .soruşturmalara bakıyorlar mi oda yazılı bir kriter değil ama disiplin cezalarına bakmadiklarina eminim yoksa benim birinci tercihe hayatta vermezlerdi:)

sark dönüşü hakkari şırnak 1 2 ye gider çoğunlukla. 2 şark dönüşü ise genelde 1 2 ye gidiyor onun dışında bu kriterler dışında isen zaten ki bu kriterlerde yüz de yüz oran vermiyor ken nereye gideceğin bilinmez .soruşturmalara bakıyorlar mi oda yazılı bir kriter değil ama disiplin cezalarına bakmadiklarina eminim yoksa benim birinci tercihe hayatta vermezlerdi:)