Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2024 18:48
Soruşturmanın Atamaya etkisi

İyi akşamlar herkese,

Malum konudan soruşturma geçirmenin atamaya etkisi olur mu?

Şark dönüşü.


iyilikiyidir01
Memur
29 Ocak 2024 18:52
sark dönüşü hakkari şırnak 1 2 ye gider çoğunlukla. 2 şark dönüşü ise genelde 1 2 ye gidiyor onun dışında bu kriterler dışında isen zaten ki bu kriterlerde yüz de yüz oran vermiyor ken nereye gideceğin bilinmez .soruşturmalara bakıyorlar mi oda yazılı bir kriter değil ama disiplin cezalarına bakmadiklarina eminim yoksa benim birinci tercihe hayatta vermezlerdi:)

PollynA
Aday Memur
29 Ocak 2024 19:18

Soruşturma geçirdim kapandı fakat bu sene dönüş var o yüzden tedirginimi tercih verirler diye

Toplam 2 mesaj

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