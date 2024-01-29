Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ocak 2024 18:51
Sınavsız Girilen Anadolu Liseleri

Değerli hocalarım bazı Anadolu Liseleri sınavsız alım yapıyormuş. Buradaki okullarda seviye genel olarak nasıldır, bilgilendirir misiniz?

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