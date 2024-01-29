Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


29 Ocak 2024 19:22
akademik teşvik yardım
merhaba hocalarım, akadmik teşvik için derginin alan endeksini gösterir belge yükledim ancak komisyon eksik olarak belirtmiş. dergi sayfasındaki endeksler kısmını aldım internet adresiyle ekledim, başka ne yapmak lazım bir eksik o

hidalgo54
Şef
29 Ocak 2024 19:30
Hocam bahsettiğiniz görsel yeterli oluyor normalde; ilginç. Ancak, derginin sayı dosyasına girin orada jenerik, kurul bilgileri vs. de oluyor. Eğer varsa o işinizi görecektir.
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