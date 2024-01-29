akademik teşvik yardım

merhaba hocalarım, akadmik teşvik için derginin alan endeksini gösterir belge yükledim ancak komisyon eksik olarak belirtmiş. dergi sayfasındaki endeksler kısmını aldım internet adresiyle ekledim, başka ne yapmak lazım bir eksik o

merhaba hocalarım, akadmik teşvik için derginin alan endeksini gösterir belge yükledim ancak komisyon eksik olarak belirtmiş. dergi sayfasındaki endeksler kısmını aldım internet adresiyle ekledim, başka ne yapmak lazım bir eksik o