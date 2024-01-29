ESOGÜ Personel Alımı

Son ESOGÜ personel alımının birinci yedek çağrısı yapıldı ve geçen cuma bitti. İkinci çağrı açıklanmadı daha sonra açıklanma ihtimali var mıdır? Ya da başvuran herhangi biri var mı burada?

Son ESOGÜ personel alımının birinci yedek çağrısı yapıldı ve geçen cuma bitti. İkinci çağrı açıklanmadı daha sonra açıklanma ihtimali var mıdır? Ya da başvuran herhangi biri var mı burada?