KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ocak 2024 19:25
ESOGÜ Personel Alımı
Son ESOGÜ personel alımının birinci yedek çağrısı yapıldı ve geçen cuma bitti. İkinci çağrı açıklanmadı daha sonra açıklanma ihtimali var mıdır? Ya da başvuran herhangi biri var mı burada?

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