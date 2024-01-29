Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ocak 2024 19:32
2024 promosyon haberleri
Arkadaşlar promosyon ihaleleri yapılmaya başladı. Rakamlar hakkında bilgisi olan var mı?

kanatlı
Şube Müdürü
29 Ocak 2024 19:59

Eskişehir (merkez ilçeler) yapı kredi, 3 senelik, 23500TL.

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