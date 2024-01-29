Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 20:54
cte gys memur tercih grubu

memur ünvanı için tercih planlaması yaparak birbirimiz için destek olabilriz. telegram grubu linki bırakıyorum.

https://t.me/+9uJ1HYtcEk81NDM8

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