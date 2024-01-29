Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 21:28
Hizmet içi eğitim

Vekillikten kadroya geçenler için hizmet içi eğitimi 5 Şubat'ta başlıyormuş, bende bu bildiriden önce 7 Şubat için Medine bileti kesmiştim yıllık izin kullanacaktım

Şimdi yayınlanan forumda kanuni mazeret dışında mazeret kabul edilmeyecektir yazıyor, bileti iptal veya erteleme yapamıyorum iptal eddersem ücret ödenmiyor ertelersem iki katına yakın fiyat çıkıyor ne yapabilirim bu durumda yardımcı olandan Allah razı olsun

Çok Yazılan Konular

mbsts ücreti hırsızlıkCuma namazı Haftalık izin günü Yıllık izinde cuma kaldırma

Sözlük

yaylamak 4 uykusu kaçmak 2 Bugün olanlar 3 bay 1 hançer 2 Sayısal zeka 1 yecüc mecüc 4 vallaha sataram köyü ha 2 lol 3 Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 7

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gitti'Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız'Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldüNaci Görür yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttıTurgut Altınok: Belediye, hepimizin belediyesi olacak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci