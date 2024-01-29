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Editörler : oto-danisman-expert


29 Ocak 2024 21:40
tek hekim saglik raporu

Arkadaşlar olduğum şehirde spor hekimliği var kardiyolojiden randevu bulamıyorum.

Spor hekimliği tek hekim sağlık raporu veriyor mu mülakatlar için


bd01
Aday Memur
29 Ocak 2024 22:46
Merhaba. Subaylık için durum bildirir tek hekim sağlık raporunu aile hekiminden almıştım.
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