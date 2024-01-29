Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 21:45
Alt bölge tayini

Iyi akşamlar 31 ocakta 4 yılım doluyor ama geçen sene toplu kadroya geçildiği için kadroya geçişim 15 mart oldu . 31 ocakta alt bölge tayini düşünüyorum sizce bu sebeple red gelir mi?

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