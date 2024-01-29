Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Ocak 2024 22:03
Türasaş çalışma şartları maaş ve yan haklar neler

Bakanlıkta 6306 ya tabi olarak çalışmaktayım merkezi atama ile atandım.Eğer tercih edersem 6 ay düşük maaş alacağımdan dolayı mevcut maaşıma göre %15 düşük maaş alıcam kararsız kaldım kit kurumları eskiye göre maaşlar düşük kalmış yinde tercih edilir mi


memuradayyı
Aday Memur
29 Ocak 2024 22:08

Maaş olarak diğer kitlerden biraz yüksektir. Bakanlıktaki 657ye göre daha yüksek alırsın net bir şekilde. Fakat destek hizmetleri ya da mali işlere düşersen 3 kişi çalışır 6 kişi yatarak maaş alır. Yeni atandığın için o çalışanlardan biri sen olursun.

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