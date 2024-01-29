KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2024 22:07
2024 Kpss için kaynak

Merhaba başlangıç için uygun kaynak tavsiye eder misiniz ?


Merve ipek
Aday Memur
29 Ocak 2024 22:22

Benim hocam tavsiye ederim yalnız coğrafya(Bayram meral) başlangıç için zor gelmişti bana


Kizildenizzz
Aday Memur
29 Ocak 2024 22:39

Teşekkürler

Merve ipek, 1 saat önce

Benim hocam tavsiye ederim yalnız coğrafya(Bayram meral) başlangıç için zor gelmişti bana

Toplam 2 mesaj

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