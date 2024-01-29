Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 22:10
kpss-2023/5 tercih kilavuzu saglik bakanligi zimette dusmeme tekrar tercih verme

ARKADAŞLAR MERHABA BEN 2022 ARALIK AYINDA ÜNİ HASTANESİNDEN İSTİFA ETTİM 2023-5 ATAMASINDA ATANDIM AMA ZİMMETE DÜŞMEDİM

BAKANLIK GENELDE ŞART KOŞUYOR

ŞART ŞU ŞEKİLDE (Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans

sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih

etmeleri sistem tarafından engellenecektir.) BÖYLE BİR MADDE GELİRSE NE YAPMAM GEREKLİ


howards
Şef
29 Ocak 2024 22:18

tercih yapamıyorsun zaten. sistem izin vermiyor. yapabileceğin bir şey de yok. zimmete düşmeyi bekleyeceksin yahut olumsuz bir durum varsa dava açman gerekecek.

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