Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2024 22:15
kadroludan kadroluya geçiş hk.
merhaba içişleri Bakanlığında kadrolu programcıyım teknik hizmetler sınıfı 2020 puanıyla atandım 2023 puanıyla da A grubundan gih sınıfı uzman yardımcılığını kazandım geçiş yapabilmem için istifa ile mi muvafakat ile mi geçiliyor üst ünvana geçiyorum muvafakat vermezlerse neler yapılır bir de yeni kazandım kuruma evraklarımı bi arkadaşım teslim etse olur mu

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