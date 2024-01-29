Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2024 23:53
Üniversite hastanesinden kadrolu olup bakanlığa geçiş hakkı

Merhabalar . Kardeşimin durumu hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim. Kardeşim 2022 Kasım ayında seçim öncesinde verilen toplu kadro durumundan yararlanarak üniversiteye kadrolu olarak atandı . Sigortası da 4c olarak 8/1 derece olarak görünüyor . Kardeşim şimdi sağlık bakanlığına geçmek istiyor. Daha önceki klavuzlarda üniversitede sözleşmeli pozisyon da çalışmakta iken istifa edenlerin atamaları olmayacaktır diye ibare var . Ama kadrolu olarak çalışanlara yönelik herhangi bir ibare göremedim . Bu konuda bizim tercih yapmamıza engel bir durum var mı. ? Atama olursa zimmete düşürmeme gibi bir durum olur mu ?

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