Türk şeker özelleştirme

ÖZELLEŞTİRME Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 29/4/2021 tarihli ve 3923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. 12/11/2021 tarihli ve 4083 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.

ÖZELLEŞTİRME Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 29/4/2021 tarihli ve 3923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. 12/11/2021 tarihli ve 4083 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.