Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Ocak 2024 23:54
Türk şeker özelleştirme

Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı forumlar diliyorum . Ben bir bakanlığın bünyesinde kadrolu hizmetli olarak görev yapıyorum. Okulum bitince hemde maaş konusunda avantaj olması nedeniyle Türk şekere ziraat teknikeri olarak atandım evrakları teslim ettim lakin özelleştirme haberleri çıkmaya başladı sayın hocalarım bu kurum ozellestiginde özelleştirme kapsamında olmasına rağmen tercih ettiğimiz için veya kadrolu memurluktan istifa ederek geçtiğimiz için havuz hakkımızda sıkıntı yaşar mıyız bu birinci sorum ikinci sorum da kurumun ozellesmesi devam edilecek mi calisan varsa içeride konuşulanlar duyumlar var mı


Lordunoluu
Aday Memur
30 Ocak 2024 00:11
ÖZELLEŞTİRME Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 29/4/2021 tarihli ve 3923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. 12/11/2021 tarihli ve 4083 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.
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