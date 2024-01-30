Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 00:27
Ankara Sigorta EGM mensuplarına indirim kandırmacası!!!

Polsan ın ortak olduğu Ankara Sigorta, Kasko ve Trafik sigortasında Emniyet Mensuplarına indirim yapıyoruz diyorlar. Ben Trafik sigortası yaptırdım. önce bindirip sonra indiriyorlar gibi geldi. Önce 7.300 TL civarı fiyat verdi. sicili girince 6.920 TL ye iniyor. Ama en az 10 tane sigorta şirketi zaten sigortayı 6.940 TL ye yapıyor. Aynı fiyata sigorta yapan şirketler varken şimdi bu indirim yapmış mı oluyor. Bu biraz kandırmaca işi olmuyor mu?


Nasuhbey
Şef
30 Ocak 2024 00:41

Sözde yüzde 25 indrim diyor dgerleriyle aynı çıkarıyor güzel bı yalan indirimi var

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