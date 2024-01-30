Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2024 00:47
memura zam verilirken asık olan suratlar işçilere zam yaparken neden bu kadar gülüyor
İnsanların emekleriyle bu kadar aleni dalga geçilmez. bilerek mi yapıyorsunuz nedir Allah aşkına bu kadar art niyet. verdiğimiz emekten, hayattan soğuttunuz. ne lanet bir düzen kurdunuz.

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