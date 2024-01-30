memura zam verilirken asık olan suratlar işçilere zam yaparken neden bu kadar gülüyor

İnsanların emekleriyle bu kadar aleni dalga geçilmez. bilerek mi yapıyorsunuz nedir Allah aşkına bu kadar art niyet. verdiğimiz emekten, hayattan soğuttunuz. ne lanet bir düzen kurdunuz.

İnsanların emekleriyle bu kadar aleni dalga geçilmez. bilerek mi yapıyorsunuz nedir Allah aşkına bu kadar art niyet. verdiğimiz emekten, hayattan soğuttunuz. ne lanet bir düzen kurdunuz.