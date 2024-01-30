Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 00:54
4B sözleşmeli İKM den GSB Güvenliğe geçiş
Lise KPSS si ile sözleşmeli infaz koruma memuru oldum. Sonrasında önlisans KPSS ile GSB ye sözleşmeli güvenlik görevlisi olarak geçebilir miyim? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:11

astsubaylık düşünmüyor muydun sen


kingAcr03
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:12
hocam birden çok seçeneğim var değerlendiriyorum.
OKYANUSÇİCEĞİ, 18 dk. önce

astsubaylık düşünmüyor muydun sen


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:14

bekleme süresi yoksa geçersin niye geçemeyesin


kingAcr03
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:15
işte ünvan değişikliği sayılmıyor. ikisi de sözleşmeli bekleme süresine tabi mi değil mi bilmiyorum
OKYANUSÇİCEĞİ, 15 dk. önce

bekleme süresi yoksa geçersin niye geçemeyesin

Toplam 4 mesaj

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