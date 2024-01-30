KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2024 01:01
Sizce?

Arkadaşlar kültür ve turizm alımlarında başvurularda son 1 yıl içerisinde 4/b li sigortalı olarak çalıştınız mı diye sorulması ki çalışma ve sosyal güvenlik alımında da sordu sözleşmeli arananların başvuramayacağını mı gösterir sizce açıklaması ne bu maddenin?


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:12

bence öyle gibi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tarım Orman Bakanlığı Personel Alımı için aradım!Üniversitede düz memur maaşı ne kadardır ?36 kişilik kültür ve turizm bakanlığı i.i.b.f büro personeli alımında hangi ili tercih edeceksiniz?Kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 20242024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Mühendislikten işletmeciye geçişKPSS tek-çift yıllarda soru tarzı farklılığı var mı?

Sözlük

33.emre.33 3 armut piş ağzıma düş 3 Bugün olanlar 3 erkenden uyumak 1 İnci Taneleri 3 Kendini hiç bir yere ait hissedememek 3 En sevdiğiniz mevsim 5 gül 1 doğduğuna pişman 1 Farid farjad 1

Son Haberler

İDDK'dan görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarının ilanına ilişkin önemli karar30 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıEnerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldüTrabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci