KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2024 01:27
5.5 ayda p3 ten 4 saat uykuyla 96 alınabilir mi?

Kendi bölümümden bu sene tarım ormana 193 alım var. 2022 puanıyla malesef giremiyorum, 2024 te puanı alsam tarım anca 2026 da alım yapar yada hiç yapmaz bu yüzden hedefim artık DHMİ

6 gün işte çalışıyorum

5 gün 18 30 da derse oturuyorum gece 4 saat uyuyorum

Ctesi 15.00 ten ptesi sabahına kadar tatil

Ya tamam ya devam

DHMİ için 5.5 ay savaşmaya değer mi?


Ahmet4256
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:40

Sizin bileceğini z bir şey ama uzmanlar en az 7 saat uyku öneriyor.


strongwoman
Aday Memur
30 Ocak 2024 01:42

Sınav 2 senede bir malesef uyuyacak vakit falan yok

Ahmet4256, 2 saat önce

Sizin bileceğini z bir şey ama uzmanlar en az 7 saat uyku öneriyor.


the back of furkan
Aday Memur
30 Ocak 2024 02:14

alırsın

alacağız inş

ben de memurum ama doğru bi program yapamadım henüz maalesef


strongwoman
Aday Memur
30 Ocak 2024 02:19

Teşekkürlerrrrr alıcazzzzz

the back of furkan, 1 saat önce

alırsın

alacağız inş

ben de memurum ama doğru bi program yapamadım henüz maalesef

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Tarım Orman Bakanlığı Personel Alımı için aradım!Üniversitede düz memur maaşı ne kadardır ?36 kişilik kültür ve turizm bakanlığı i.i.b.f büro personeli alımında hangi ili tercih edeceksiniz?Kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 20242024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Mühendislikten işletmeciye geçişSizce?

Sözlük

En saf kim yarışması 4 Bugün olanlar 3 Tesettürde dar ve kıvrık paça kot modası 2 Belma zarafeti 13 Green book 1 hasan sabbah 5 Dekolteye karışmayan erkek 4 Kendini hiç bir yere ait hissedememek 3 röportaj serisi 5 bay 1

Son Haberler

İDDK'dan görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarının ilanına ilişkin önemli karar30 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıEnerji Tarlası'yla Her Ay Kira Geliri Kazanın!Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldüTrabzonspor'un galibiyet hasreti sürüyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci