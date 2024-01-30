Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 02:14
Atama dönemi dışında ilişik kesme

Selamlar değerli meslektaş abilerim/kardeşlerim. 2023 yılında Muş a tayinim çıktı. Durdurma verdik ilişik kesmedim ancak şu an çalıştığım yerde (İstanbul) bazı sorunlar yaşadık ve işimi etkileyen sıkıntılar mevcut şu an istesem ilişik kesebilir miyim yoksa yeni atama dönemini mi beklemek gerekiyor. İş yeri kesemezsin diyor. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum

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