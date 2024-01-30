Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2024 08:24
Önlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaş

İstanbul da yaşıyorum kiracıyım işçi çok alıyor diyen kimse gelsin bodro kıyaslayalım ikramiye herşeyi hadi görelim masa başı memurları


Memur1212
Memur
30 Ocak 2024 08:50

Kıdemin ne. Kaç yıllık işçisin.


Abdullahtasdemir58
Aday Memur
30 Ocak 2024 09:06

5 yıllık

Toplam 2 mesaj

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